У неділю оберуть запобіжний захід двом підозрюваним у справі про пожежу в дитячому таборі Одеси

Запобіжний захід директору табору та його помічнику, яких затримали напередодні, у справі про пожежу в дитячому таборі Одеси, оберуть у неділю, заявив радник глави поліції Одеської області Руслан Форостяк.

"Запобіжний захід двом особам, яким оголосили про підозру у справі про масштабну пожежу в дитячому таборі Одеси, оберуть, найімовірніше, сьогодні, 17 вересня", – повідомив Р.Форостяк у прямому ефірі телеканалу "112 Україна" у неділю вранці.

За його словами, слідчі дії тривають і, незважаючи на вихідні, в суботу експерти вийшли на роботу для проведення судово-медичних, генетичних експертиз.

"На сьогодні двом особам оголошено про підозру. Це директор табору і його помічник, який відповідав за протипожежний стан", – зазначив Р.Форостяк.

Радник глави Нацполіції в області вважає, що кількість винних у трагедії збільшиться. "Коло осіб, причетних до цієї проблеми, буде ширшим, і всі особи, причетні до експлуатації, а також ті, які мають ознаки недбалого ставлення чи порушень протипожежної безпеки, будуть притягуватися до відповідальності", – наголосив він.

Крім того Р.Форостяк повідомив, що стан двох постраждалих дітей задовільний. Одну з дівчаток батьки мають намір забрати протягом дня додому, інша ще перебуватиме на стаціонарному лікуванні.

Також радник глави Нацполіції повідомив, що в суботу голова обладміністрації зібрав усіх силовиків, експертів та заслухав стан справ щодо трагедії. Кожен із керівників відповідних підрозділів доповів про план дій.

Коментуючи ситуацію під Одеською мерією, радник голови Нацполіції зазначив, що в суботу все закінчилося "більш-менш мирно, незважаючи на штовханину". За словами Р.Форостяка, батьки постраждалих дітей домовилися сьогодні зустрітися з главою обладміністрації та іншими чиновниками.

Як повідомлялося, пожежа в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі виникла близько 23.30 п'ятниці. Вогонь повністю знищив двоповерхову дерев'яну будівлю, в якій на момент пожежі було 42 дитини. Після гасіння пожежі рятувальники знайшли обгорілі останки двох дітей. Близько 17.00 неділі поліція повідомила, що на місці пожежі знайдено останки ще однієї людини.

За фактом пожежі і загибелі дітей поліція розпочала кримінальне провадження за попередньої кваліфікації ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Пізніше представники Головного управління з надзвичайних ситуацій в Одеській області повідомили, що сучасна звуко-світлова протипожежна сигналізація в таборі не працювала вже кілька місяців. За їхніми даними, 23 липня керівництву табору було винесено припис усунути низку порушень щодо пожежної безпеки, зокрема підключити пожежну сигналізацію. Однак нічого не було зроблено.

Мер Одеси Геннадій Труханов, у свою чергу, повідомив, що, за його даними, сигналізацію було облаштовано згідно з проектом, затвердженим ДСНС. Крім того, він заявив, що під час будівництва табору було виконано всі належні протипожежні норми, зокрема обробку дерев'яних конструкцій протипожежними засобами.

Прес-служба Одеської міськради повідомила, що директор табору і його заступник, який відповідав за пожежну безпеку, відсторонені від виконання обов'язків. Разом з ними під аналогічну санкцію потрапив голова Київської районної адміністрації Одеси Володимир Сушков. Крім того, директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич написала заяву на звільнення за власним бажанням.

Глава Одеської обладміністрації у зв'язку з трагедією оголосив 16 і 17 вересня днем жалоби в Одеській області.

У суботу, 15 вересня, близько 150 активістів низки проукраїнських організацій зібралися під будівлею Одеської міськради, вимагаючи зустрічі з Г.Трухановим у зв'язку з трагедією в дитячому таборі. Близько двох годин чиновники мерії ігнорували їх; за цей час між активістами і правоохоронцями сталося кілька бійок, зокрема одна сильна, під час якої був застосований сльозогінний газ. Після цього між віце-мером Одеси Андрієм Котлярем та начальником Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитром Головіним з одного боку та активістами з іншого почалися переговори, в яких знову було оголошено вимоги активістів побачити Г.Труханова.

Табір "Вікторія" – муніципальний дитячий табір, в якому щорічно коштом міського бюджету Одеси відпочивають близько 5 тис. дітей, зокрема діти із багатодітних і малозабезпечених сімей та діти інших пільгових категорій, переможці конкурсів і турнірів, олімпіад та змагань, діти учасників АТО і діти-переселенці.