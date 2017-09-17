Лондонська поліція затримала другого підозрюваного у справі про теракт у лондонському метро

Поліція Британії затримала другого підозрюваного в рамках розслідування теракту в метро Лондона, внаслідок якого дістали поранень 29 осіб.

"Другий чоловік був заарештований детективами, що розслідують теракт на "Парсонс грін", – йдеться в повідомленні, розміщеному в "Твіттері" лондонської поліції.

Раніше внаслідок вибуху на станції метро "Парсонс грін" в Лондоні постраждали щонайменше 29 осіб. У поліції Лондона кваліфікували те, що сталося як теракт і заявили, що в дію було приведено саморобний вибуховий пристрій.

Прем'єр-міністр країни Тереза Мей оголосила про рішення підняти рівень терористичної загрози в країні. Досі загроза оцінювалася як "значна", однак відтепер буде вважатися "першорядною".

Напередодні в районі міста Дувра було взято під варту першого підозрюваного – 18-річного молодого чоловіка.