У Міноборони підтвердили інформацію про відсутність втрат у зоні АТО і 35 обстрілів із боку бойовиків

У Міністерстві оборони України підтверджують поширену раніше прес-центром штабу антитерористичної операції інформацію про відсутність втрат у лавах українських військовослужбовців за добу суботи, 16 вересня.

"За минулу добу внаслідок бойових дій українські війська втрат не зазнали. Жоден український військовий не загинув і не був поранений", – розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю в Києві.

Також в оборонному відомстві підтверджують інформацію про 35 обстрілів із боку незаконних збройних формувань за минулу добу, уточнюючи, що 7 з них здійснювалися із застосуванням забороненого мінськими домовленостями важкого озброєння – мінометів.

За словами О.Мотузяника, на луганському напрямку бойова активність бойовиків припала на с. Кримське Новоайдарського району та смт Новотошківське Попаснянського району, причому в останньому випадку українські війська відкривали вогонь у відповідь. Загалом бойовики обстріляли позиції сил АТО на цьому напрямку 8 разів, з них 4 рази – з використанням мінометів.

На донецькому напрямку, за словами спікера Міноборони, найбільш напружена ситуація зберігається у районі м. Авдіївки та смт Зайцевого, також були обстріляні позиції в районі КПВВ "Майорське" і сел. Піски. Загалом бойовики здійснили 10 обстрілів позицій сил АТО, зокрема один раз, під Авдіївкою, застосували міномети.

На маріупольському напрямку незаконні збройні формування обстріляли позиції сил АТО 17 разів, з них два, в селах Павлопіль і Широкине Новоазовського району – із застосуванням мінометів. Вогнева активність бойовиків спостерігалася вздовж всієї ділянки фронту Павлопіль-Широкине, а також у селах Старогнатівці та Богданівці Волноваського району.