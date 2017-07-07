Земля

13:27 07.07.2017

Звернення до Конституційного Суду про скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення "зависло" - нардеп Мушак

Звернення до Конституційного Суду про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення "зависло", повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" під час зернової конференції "Зерно України" ініціатор звернення народний депутат Олексій Мушак.

Він пояснив, що це викликано двома основними факторами: небажанням суддів Конституційного Суду бути публічними персонами і процесом зміни складу суду.

О.Мушак, зокрема, вважає, що судді Конституційного Суду не зацікавлені в прийнятті цього звернення в провадження, оскільки отримають "нескінченний мітинг" під стінами суду, а також привернуть до себе увагу всієї країни.

"Вони не готові до такої публічності" - наголосив нардеп.

За його словами, друга палата КС, що займається цивільними справами, не побачила підстав для відкриття провадження за цим поданням.

"Але це рішення має ухвалити весь склад суддів А вони поки що не приймають такого рішення." - пояснив О.Мушак ситуацію з процедурою.

Він зазначив, що розвитку ситуації можна очікувати лише до жовтня-листопада 2017 року.

Як повідомлялося, група з 55 депутатів народних, ініціатором якої був народний депутат Олексій Мушак (фракція "Блок Петра Порошенка"), в лютому 2017 року направила до Конституційного Суду України звернення щодо скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення.

Місія МВФ, яка працювала в травні 2017 року в Києві, вказувала на необхідність технічного доопрацювання законопроектів і парламентську підтримку пенсійних і земельних реформ, пожвавлення приватизації та посилення антикорупційних зусиль. Однак джерело агентства, наближене до переговорів української та американської сторін під час нещодавнього червневого візиту П.Порошенка до США, сказав: "Президент Петро Порошенко попросив зняти питання про запуск ринку землі з порядку денного, і Крістін Лагард (глава МВФ) погодилася".

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