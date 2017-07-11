Україна обговорюватиме з МВФ виключення пункту про земельну реформу з програми співпраці, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що має намір обговорювати з Міжнародним валютним фондом (МВФ) виключення пункту про земельну реформу з нинішньої програми співпраці з Фондом.

"Я не очікую, що МВФ прибере, це буде рішення МВФ, ми провадитимемо діалог і про це дискутуватимемо", - сказав прем'єр під час інвестиційної конференції Dragon Capital у Лондоні в п'ятницю, відповідаючи на запитання про те, чи очікує він виключення пункту про земельну реформу з нинішнього варіанта програми співпраці.

Раніше в липні агентство "Інтерфакс-Україна" повідомляло з посиланням на близьке до переговорів джерело, що МВФ висловив готовність залишити основною умовою для виділення наступного транша кредиту Україні ухвалення пенсійної реформи і виключити при цьому ухвалення земельної реформи.

Як повідомлялося, меморандум про співпрацю України з МВФ за програмою розширеного фінансування передбачав ухвалення закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Кабінет Міністрів спочатку очікував його ухвалення до кінця грудня 2016 року. Замість цього Верховна Рада наприкінці жовтня 2016 року продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення, введений в 2002 році, до 2018 року. Цим рішенням парламент доручив своїм комітетам і профільному міністерству протягом півроку напрацювати необхідні законопроекти.

Водночас група з 55 народних депутатів, ініціатором якої став народний депутат Олексій Мушак (фракція "Блок Петра Порошенка"), направила до Конституційного Суду України звернення щодо скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення.

Аграрні асоціації виступають за зняття обмежень на купівлю-продаж землі з 2024 року. На їхню думку, перед запуском ринку має бути повністю внесено та виправлено дані в Державному земельному кадастрі та Реєстрі прав на нерухоме майно, запущено програму пільгового кредитування фермерських господарств до 100 га, забезпечено виділення паїв колишнім і нинішнім працівникам держсільгосппідприємств, які не брали участі в розпаюванні земель.

Місія МВФ, що працювала в травні 2017 року в Києві, вказувала на необхідність технічного доопрацювання відповідних законопроектів і парламентської підтримки пенсійної та земельної реформ, пожвавлення приватизації та антикорупційних зусиль. Проте джерело агентства "Інтерфакс-Україна", близьке до переговорів української та американської сторін під час нещодавнього червневого візиту П.Порошенка до США, сказало: "Президент Петро Порошенко попросив зняти питання про запуск ринку землі з порядку денного, і Крістін Лагард (глава МВФ) погодилася".

Нардеп О.Мушак 4 липня також написав на своїй сторінці у Facebook, що земельна реформа не буде однією з основних для отримання чергового транша МВФ. "МВФ більше не буде наполягати на земельній реформі. Президент під час вояжу до Вашингтона проявив "чудеса дипломатії" та зняв це питання з порядку денного", - написав він.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк 5 липня заявив, що чекає восени рішення МВФ щодо надання Україні чергового кредитного транша в рамках програми EFF. За його словами, основною вимогою Фонду є проведення пенсійної реформи. "Ми зробимо все можливе, щоб відповідний законопроект був розглянутий парламентом протягом літньої сесії, яка завершується 15 липня. Але цілком імовірно, що документ буде відкладений до осені", - сказав міністр.

Відкрита МВФ у березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $16,75 млрд за поточним курсом) з першим траншем у $5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншів по SDR1,18 млрд (близько $1,6 млрд) і зменшення квартальних траншів у 2016-2018 рр. до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза через невиконання низки умов, політичну кризу і зміну уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом у квітні 2016 року переговори щодо продовження фінансування було відновлено, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд тільки в середині вересня, четвертий - 3 квітня 2017 року.

За новим графіком подальших переглядів економічної програми України, затвердженим радою директорів разом із четвертим траншем, до кінця 2017 р. були заплановані три перегляди: четвертий - у середині травня, п'ятий - у середині серпня, шостий - у середині листопада. У разі успішного виконання владою встановлених програмою вимог Україна за підсумками четвертого перегляду може залучити $1,907 млрд, за підсумками п'ятого - $1,28 млрд, за підсумками шостого - $1,28 млрд. Загалом - близько $4,46 млрд.

У 2018 році плануються інші чотири перегляди, за підсумками яких Україна може залучити близько $955 млн. Загалом - близько $3,82 млрд.

Уряд України продовжить роботу над земельною реформою - перший заступник міністра

Київ. 10 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Уряд Україна продовжить роботу над земельною реформою, незважаючи на інформацію про готовність Міжнародного валютного фонду (МВФ) виключити з умов виділення Україні наступного транша кредиту прийняття земельної реформи, повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк на прес-конференції в Києві в понеділок.

"Що стосується МВФ. Я не маю інформації, якою хотів би поділитися. Не хотілося б коментувати чутки. Уряд продовжить працювати над земельним кадастром і ринком землі в тому ж темпі, в якому працював до новин про начебто зміну своєї позиції з боку МВФ", - повідомив він.

За словами М.Мартинюка, Мінагропрод нині проводить консультації з профільними бізнес-асоціаціями і зосереджений на напрацюванні, окрім законопроекту про обіг земель, законопроекту про гарантування фінансово-кредитної підтримки ринку землі.

"Законопроекти про обіг земель та фінансово-кредитної підтримки ми технічно будемо готові оприлюднити до серпня", - заявив перший заступник міністра.

Як повідомлялося з посиланням на близьке до переговорів джерело, МВФ висловив готовність залишити основною умовою для виділення наступного транша кредиту Україні ухвалення пенсійної реформи і виключити при цьому ухвалення земельної реформи.

Меморандум про співпрацю України з МВФ за програмою розширеного фінансування передбачав, зокрема, ухвалення закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Кабінет Міністрів спочатку очікував його ухвалення до кінця грудня 2016 року. Замість цього Верховна Рада наприкінці жовтня 2016 року продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення, введений в 2002 році, до 2018 року. Цим рішенням парламент доручив своїм комітетам і профільному міністерству протягом півроку напрацювати необхідні законопроекти.

Водночас група з 55 народних депутатів, ініціатором якої став народний депутат Олексій Мушак (фракція "Блок Петра Порошенка"), направила до Конституційного Суду України звернення щодо скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення.

Аграрні асоціації виступають за зняття обмежень на купівлю-продаж землі з 2024 року. На їхню думку, перед запуском ринку має бути повністю внесено та виправлено дані в Державному земельному кадастрі та Реєстрі прав на нерухоме майно, запущено програму пільгового кредитування фермерських господарств до 100 га, забезпечено виділення паїв колишнім і нинішнім працівникам держсільгосппідприємств, які не брали участі в розпаюванні земель.

Місія МВФ, що працювала в травні 2017 року в Києві, вказувала на необхідність технічного доопрацювання відповідних законопроектів і парламентської підтримки пенсійної та земельної реформ, пожвавлення приватизації та антикорупційних зусиль. Проте джерело агентства "Інтерфакс-Україна", близьке до переговорів української та американської сторін під час нещодавнього червневого візиту П.Порошенка до США, сказало: "Президент Петро Порошенко попросив зняти питання про запуск ринку землі з порядку денного, і Крістін Лагард (глава МВФ) погодилася".

О.Мушак 4 липня на своїй сторінці у Facebook написав, що земельна реформа не буде однією з основних для отримання чергового транша МВФ.

Правительство Украины продолжит работу над земельной реформой – первый замминистра

Киев. 10 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Правительство Украина продолжит работу над земельной реформой, невзирая на информацию о готовности Международного валютного фонда (МВФ) исключить из условий выделения Украине следующего транша кредита принятие земельной реформы, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

"Что касается МВФ. Я не располагаю информацией, которой хотел бы поделиться. Не хотелось бы комментировать слухи. Правительство продолжит работать над земельным кадастром и рынком земли в том же темпе, в котором работал до новостей о якобы изменении своей позиции со стороны МВФ", - сообщил он.

По словам М.Мартынюка, Минагропрод сейчас проводит консультации с профильными бизнес-ассоциациями и сосредоточено на наработке, помимо законопроекта об обороте земли, законопроекта о гарантировании финансово-кредитной поддержки рынка земли.

"Законопроекты об обороте земли и финансово-кредитной поддержки мы технически будем готовы обнародовать до августа", - заявил первый замминистра.

Как сообщалось со ссылкой на близкий к переговорам источник, МВФ выразил готовность оставить основным условием для выделения следующего транша кредита Украине принятие пенсионной реформы и при этом исключить принятие земельной реформы.

Меморандум о сотрудничестве Украины с МВФ по программе расширенного финансирования предусматривал, среди прочего, принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Кабинет министров первоначально ожидал его принятие до конца декабря 2016 года. Вместо этого Верховная Рада в конце октября 2016 года продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года. Этим решением парламент поручил своим комитетам и профильному министерству в течение полугода наработать необходимые законопроекты.

В то же время группа из 55 народных депутатов, инициатором которой выступил народный депутат Алексей Мушак (фракция "Блок Петра Порошенко"), направила в Конституционный суд Украины обращение относительно отмены моратория на продажу земель сельхозназначения.

Аграрные ассоциации выступают за снятие ограничений на куплю-продажу земли с 2024 года. По их мнению, перед запуском рынка должны быть полностью внесены и исправлены данные в Государственный земельный кадастр и Реестр прав на недвижимое имущество, запущена программа льготного кредитования фермерских хозяйств до 100 га, обеспечено выделение паев бывшим и нынешним сотрудникам госсельхозпредприятий, которые не принимали участие в распаевке земель.

Работавшая в мае 2017 года в Киеве миссия МВФ указывала на необходимость технической доработки законопроектов и парламентской поддержки пенсионной и земельной реформ, оживления приватизации и усиления антикоррупционных усилий. Однако источник агентства "Интерфакс-Украина", близкий к переговорам украинской и американской сторон в ходе недавнего июньского визита президента Петра Порошенко в США, сказал: "Президент Петр Порошенко попросил снять вопрос о запуске рынка земли с повестки дня, и Кристин Лагард (глава МВФ - ИФ) согласилась".

А.Мушак 4 июля на своей странице в Facebook написал, что земельная реформа не будет одной из основных для получения очередного транша МВФ.

Депутати звернулися до КС щодо скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення

Київ. 17 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Звернення до Конституційного суду (КС) щодо скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення направлено за підписом 55 народних депутатів.

"Конституційний суд може зняти мораторій, і ми отримаємо найбільш економічно вільний ринок серед усіх можливих варіантів. Це може статися через півроку, згідно з регламентом Конституційного суду", - сказав ініціатор звернення народний депутат Олексій Мушак (фракція "Блок Петра Порошенко") на прес-конференції в Києві в п'ятницю.

За його словами, депутатське звернення направлено до Конституційного суду 16 лютого.

О. Мушак додав, що в перший місяць після звернення КС має вирішити питання про відкриття судового провадження, в два наступних місяці вибирається доповідач у суді, три місяці розглядається справа.

"На осінь можемо вийти з земельним ринком без жодних обмежень", - резюмував О. Мушак.

За словами першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Максима Мартинюка, якщо після винесення рішення КС ринок почне діяти, то збережеться лише одне обмеження - на володіння сільськогосподарською землею іноземцями.

"Все інше буде відбуватися максимально ліберально, зокрема відсутність обмежень на максимальну концентрацію землі", - зазначив він на прес-конференції.

Водночас, на думку М. Мартинюка, за "розумного" запуску ринку, з поступовим зняттям обмежень, він може призвести до розвитку села.

"Якщо Рада не зможе ухвалити адекватні закони і не розблокує питання мораторію, а далі рішення прийме Конституційний суд, ліберальна модель призведе до того, що занадто швидко власність перейде від менших власників до більш ефективних агрохолдингів і середня ланка випаде з цього процесу", - додав заступник міністра.

Крім того, як зазначив М. Мартинюк, Мінагрополітики розробляє разом зі Світовим банком свій законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення.

"На фінальній стадії перебуває робота над законопроектом про обіг сільськогосподарських земель, я думаю, що до винесення рішення Конституційним судом уряд представить своє бачення варіантів зняття мораторію", - сказав він.

Як повідомлялося, раніше О. Мушак також зареєстрував у Раді законопроект №5535 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення". Згідно з документом запропоновано поетапне відкриття ринку землі та скасування мораторію з 1 липня 2017 року. При цьому передбачаються запобіжні заходи та граничні обмеження мінімального рівня ціни і максимальної кількості гектар у власності фізичних та юридичних осіб. Іноземці та особи без громадянства до 2030 року не зможуть купувати українську землю сільськогосподарського призначення.

Меморандумом про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом за програмою розширеного фінансування, Кабінет Міністрів спочатку очікував прийняття законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення до кінця грудня 2016 року. Замість цього Верховна Рада наприкінці жовтня 2016 року продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення, запроваджений у 2002 році, до 2018 року.

Цим рішенням парламент доручив своїм комітетам і профільному міністерству протягом півроку напрацювати необхідні законопроекти.

Міністр фінансів Олександр Данилюк очікує підготовку законодавчої бази для здійснення земельної реформи до кінця травня 2017 року.

Депутаты обратились в КС относительно отмены моратория на продажу земель сельхозназначения

Киев. 17 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Обращение в Конституционный суд (КС) относительно отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения направлено за подписью 55 народных депутатов.

"Конституционный суд может снять мораторий, и мы получим наиболее экономически свободный рынок среди всех возможных вариантов. Это может произойти через полгода, согласно рeгламeнту Конституционного суда", - сказал инициатор обращения народный депутат Алексей Мушак (фракция "Блок Петра Порошенко") на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

По его словам, депутатское обращение направлено в Конституционный суд 16 февраля.

А.Мушак добавил, что в первый месяц после обращения КС должен решить вопрос об открытии судебного производства, в два последующих месяца выбирается докладчик в суде, три месяца рассматривается дело.

"На осень можем выйти с зeмeльным рынком бeз каких-либо ограничений", - резюмировал А.Мушак.

По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, если после вынесения решения КС рынок начнет действовать, то сохранится лишь одно ограничение - на владение сельскохозяйственной землей иностранцами.

"Все остальное будет происходить максимально либерально, включая отсутствие ограничений на максимальную концентрацию земли", - отметил он в ходе пресс-конференции.

В то же время, по мнению М.Мартынюка, при "умном" запуске рынка, с постепенным снятием ограничений, он может привести к развитию села.

"Если Рада не сможет принять адекватные законы и не разблокирует вопрос моратория, а дальше решение примет Конституционный суд, либеральная модель приведет к тому, что слишком быстро собственность перейдет от меньших владельцев к более эффективным агрохолдингам и среднее звено выпадет из этого процесса", - добавил замминистра.

Кроме того, как отметил М.Мартынюк, Минагрополитики разрабатывает вместе с Всемирным банком свой законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

"На финальной стадии находится работа над законопроектом об обороте сельскохозяйственных земель, я думаю, что до вынесения решения Конституционным судом правительство представит свое виденье вариантов снятия моратория", - сказал он.

Как сообщалось, ранее А.Мушак также зарегистрировал в Раде законопроект №5535 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Документом предлагается поэтапное открытие рынка земли и отмена моратория с 1 июля 2017 года. При этом предусматриваются меры предосторожности и предельные ограничения минимального уровня цены и максимального количества гектар в собственности физических и юридических лиц. Иностранцы и лица без гражданства до 2030 года не смогут покупать украинскую землю сельскохозяйственного назначения.