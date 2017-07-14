Вимога МВФ про земельну реформу в Україні залишається в силі

Вимога Міжнародного валютного фонду (МВФ) про проведення в Україні земельної реформи та зняття мораторію на продаж земель залишається в силі, повідомив керівник проекту "Програми інвестицій в ресурсоефективність в Україні" Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Хайнц Штрубенгофф (Heinz Strubenhoff).

За його словами про це повідомили днем раніше директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен і глава місії МВФ в Україні Рон Ван Руден під час зустрічі робочої групи з питання земельної реформи з урядовими експертами.

"Представник МВФ повідомив, що уряду і приватному сектору необхідно більше часу для визначення загальних цілей і зняття внутрішніх розбіжностей. Але вимога земельної реформи, що передбачає зняття мораторію на продаж землі в січні 2018 року, залишається в списку попередніх дій для отримання чергового траншу восени цього року", - написав Х. Штрубенгофф на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 7 липня заявив про доцільність нової програми співпраці з МВФ, після завершення поточної], для досягнення максимально ефективної взаємодії з Фондом.

Крім цього, прем'єр-міністр заявив, що має намір обговорювати з МВФ виключення пункту про земельну реформу з нинішньої програми співпраці.

Відкрита МВФ в березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $16,75 млрд за поточним курсом) з першим траншем у $5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншів по SDR1,18 млрд (близько $1,6 млрд) і зменшення квартальних траншів у 2016-2018 рр. до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза в зв'язку з невиконанням низки умов, політичною кризою і зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з В.Гройсманом у квітні 2016 роки переговори про продовження фінансування було відновлено, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд лише в середині вересня, четвертий - 3 квітня 2017 року.

Згідно з новим графіком подальших переглядів економічної програми України, затвердженого радою директорів разом із четвертим траншем, до кінця 2017 були заплановані три перегляди: четвертий - у середині травня, п'ятий - у середині серпня, шостий - у середині листопада. У разі успішного виконання владою встановлених програмою вимог Україна за підсумками четвертого перегляду може залучити $1,907 млрд, за підсумками п'ятого -

$ 1,28 млрд, за підсумками шостого - $ 1,28 млрд. Загалом - близько $ 4,46 млрд.

У 2018 році заплановані інші чотири перегляди, за підсумками яких Україна може залучити близько $955 млн. Загалом - близько $3,82 млрд.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк 5 липня заявив, що очікує восени рішення МВФ щодо надання Україні чергового кредитного траншу в рамках програми EFF. За його словами, основною вимогою Фонду є проведення пенсійної реформи.