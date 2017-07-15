У Харківській області учасникам АТО видано майже 4 тис. земельних ділянок

У Харківській області ще 100 учасників антитерористичної операції отримали накази про передачу у власність земельних ділянок під садівництво.

Як повідомляє в суботу прес-служба Харківської обласної державної адміністрації, видані ділянки розташовані в районі селища Малинівка Чугуївського району та села Скрипаї Зміївського району.

"Ділянки площею по 12 соток входять до складу садових товариств, організованих членами Харківської обласної організації Спілки ветеранів АТО. Це активні, діючі товариства. Кооператив у Малинівці об'єднує понад 300 ділянок - це найбільше садове товариство учасників АТО в області. До кооперативу в Скрипаях входять 56 ділянок", - наводить прес-служба слова юриста обласного управління Держгеокадастру Костянтина Рибалка.

Загалом, за інформацією прес-служби Харківської ОДА, на сьогодні у Харківській області учасникам АТО видано майже 4 тис. земельних ділянок (1492 ділянки - для садівництва і 2376 - для ведення особистого підсобного господарства).