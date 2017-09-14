Чиновник Мінкультури вимагав хабар за нефіксацію порушень при використанні землі заповідника "Хортиця"

Високопоставленого чиновника Міністерства культури України, що перевіряє законність використання землі Національного заповідника "Хортиця", затримано в Запоріжжі під час отримання хабара від місцевого підприємця в сумі 60 тис. грн.

Як повідомили в четвер у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України, правоохоронні органи в четвер затримали головного спеціаліста відділу капітальних інвестицій Мінкультури, який під час перевірки використання землі Національного заповідника "Хортиця", вимагав та отримав хабар у сумі 60 тис. грн від запорізького підприємця.

"Встановлено, що чиновник Мінкультури отримав неправомірну вигоду від директора ТОВ (товариства з обмеженою відповідальністю) у сумі 60 тис. грн за непроведення перевірки комерційного товариства, і невключення в документи про перевірку порушень законодавства про використання землі національного заповідника "Хортиця", - зазначили в прокуратурі.

Чиновника затримали одразу після отримання грошей. Військова прокуратура готується повідомити чиновнику Міністерства культури про підозру, а також готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу на час слідства.