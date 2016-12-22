Політика

12:34 22.12.2016

ВР ратифікувала угоду між Італією та Україною про дозвіл на роботу членам сімей дипломатів

Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Італії про здійснення оплачуваної трудової діяльності членами сімей дипломатичного, штатного консульського, адміністративного та технічного персоналу дипломатичних представництв і консульських установ, акредитованих у двох державах.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідний закон (№0116) про ратифікацію підтримали 235 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер.

Угода дасть змогу надати право членам сімей українських та італійських дипломатів, консулів, адміністративних і технічних працівників диппредставництв здійснювати оплачувану діяльність.

Документ також передбачає, що диппредставництво направляє вербальну ноту до міністерства закордонних справ країни перебування для інформування про те, що член сім'ї працівника дипломатичного представництва або консульської установи має намір здійснювати оплачувану діяльність у країні перебування.

Дозвіл на роботу надається на період, який не перевищує терміну місії дипломатичного, консульського, адміністративного, технічного персоналу диппредставництва або консульської установи.

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