Політика

13:23 22.12.2016

Нідерланди зможуть завершити ратифікацію угоди про асоціацію Україна-ЄС уже в січні 2017 р. - Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сподівається на завершення процесу ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС уже в січні 2017 року.

"Учора в парламенті Нідерландів відбулися слухання, на яких виступав прем'єр-міністр Рютте (Марк Рютте - ІФ), і на цих слуханнях усі політичні партії мали можливість висловити свої позиції щодо подальшого завершення ратифікації угоди про асоціацію. Зараз я оптимістично налаштована щодо завершення цієї процедури вже в січні", - сказала вона на прес-конференції в Києві в четвер.

За словами О.Зеркаль, завершення процесу ратифікації угоди про асоціацію вирішили підтримати не лише коаліційні політсили, а й Партія зелених. "Це розблокує процес ратифікації в парламенті Нідерландів, принаймні в нижній палаті", - зазначила вона.

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