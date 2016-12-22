ВР схвалила виключення Савченко з української делегації в ПАРЄ

Верховна Рада України підтримала постанову №5572 про виключення народного депутата Надії Савченко зі складу делегації українського парламенту в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ)

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", 237 народних депутата проголосували за постанову про виключення пункту з прийнятої у 2015 році постанови, згідно з якою Рада вирішила поза квот обрати Н.Савченко членом постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ.

Голова постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ, член фракції БПП Володимир Ар'єв, представляючи проект постанови, зазначив, що необхідність прийняти рішення про виключення Н.Савченко зі складу делегації обумовлена тим, що змінилися обставини, за яких депутат була введена в її склад.

В. Ар'єв наголосив, що Н.Савченко була обрана до складу делегації поза квот.

"Внесення змін до чинної постанови обумовлено зміною обставин, за яких її було прийнято, коли новообраний народний депутат України VII скликання Надія Савченко на той час незаконно утримувалася на території Російської Федерації за безпідставними обвинуваченням і з очевидним порушенням Російською Федерацією міжнародних стандартів захисту прав людини", - сказав глава делегації.

В. Ар'єв зазначив, що зарахування Н.Савченко до складу делегації забезпечило підтримку останньої з боку ПАРЄ, що значною мірою сприяло її звільненню.

Крім пункту про включення Н.Савченко до складу делегації, постанова, прийнята у грудні 2015 року також містить звернення до міжнародних організацій і парламентських асамблей щодо звільнення парламентарія.

Як повідомлялося, 13 грудня народний депутат фракції БПП Олексій Гончаренко запропонував замінити Н.Савченко в українській делегації Парламентської асамблеї Ради Європи.

На засіданні комітету Верховної Ради у закордонних справах 21 грудня В. Ар'єв повідомив, що "у нас є лист Надії Савченко, яка готова перейти (в делегацію – ІФ) Парламентську асамблею ОБСЄ, пропонується на це місце Олена Кондратюк (фракція "Батьківщина" - ІФ)". Комітет у закордонних справах виступив за те, щоб питання щодо виходу Н.Савченко зі складу делегації в ПАРЄ було розглянуто в сесійній залі парламенту.