Рада схвалила закон про амністію в 2016 році, передбачає амністію учасників АТО, з пропозиціями президента

Верховна Рада України на засіданні в четвер 226 голосами схвалила законопроект №4255 про проведення амністії в 2016 році, який поширюється, зокрема, на учасників бойових дій, які захищали суверенітет і територіальну незалежність України, з пропозиціями президента Петра Порошенка.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", закон встановлює критерії і визначає коло осіб, до яких може бути застосована амністія до кінця поточного року, а також обмеження щодо її застосування.

Відповідно до закону, від відбування покарання у вигляді позбавлення волі можуть бути звільнені особи, визнані винними у скоєнні умисного злочину, що не є тяжким або особливо тяжким, а також визнані винними у скоєні з необережності не особливо тяжкого злочину.

Крім того, амністії підлягають особи, кримінальні справи стосовно яких за вказаними злочинами розглянуті судами, але вироки проти яких не вступили в законну силу, якщо ці особи на момент вчинення злочину були неповнолітніми, щодо вагітних жінок, батьків неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів. Амністовані можуть бути особи, вироки яких ще не набули чинності, якщо вони є інвалідами I-III груп або хворі на активну форму туберкульозу, онкологічні захворювання, СНІД.

Закон передбачає оголошення амністії на учасників бойових дій, осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, які безпосередньо брали участь в АТО - учасників бойових дій, інвалідів війни.

Від відбування покарання звільняються особи, визнані винними, а також щодо яких є рішення судів, але вони не набрали чинності, за особливо тяжкі злочини, якщо це не діяння, передбачені нормами статей 408, 410, 411 Кримінального кодексу (розділ, що стосується злочинів проти встановленого порядку несення військової служби), якщо вони захищали суверенітет, незалежність, територіальну цілісність України, які безпосередньо брали участь в АТО, отримали статус учасника бойових дій.

Основними критеріями для застосування амністії, згідно з документом, є незначна суспільна небезпека злочинів, які вчинила людина, яка відбуває покарання, а також об'єктивні чинники – важка хвороба, похилий вік.

Закон визначає категорію засуджених, до яких амністія не застосовується, до осіб, які вчинили тяжкі і особливо тяжкі злочини, а також до осіб, які вчинили злочин, використовуючи службове становище (корупційні злочини)".

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і підлягає виконанню протягом трьох місяців.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон у цілому 7 липня 2016 року, однак 17 серпня П. Порошенко ветував його.