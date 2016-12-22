Українська дипломатія згуртувала солідну міжнародну коаліцію в інтересах держави – Порошенко

Президент України Петро Порошенко подякував українським дипломатам за підтримку української держави на міжнародній арені.

"Вітчизняна дипломатія рішуче виступила на захист держави і згуртувала солідну міжнародну коаліцію в інтересах України. Ця коаліція - наш союзник і на полі бою - як на Донбасі, так і в Криму. Це наш союзник і на фронті внутрішніх реформ, які за своєю значущістю для суверенітету і цілісності держави не поступаються боротьбі з російським агресором", - йдеться у привітанні президента з нагоди дня працівника дипломатичної служби України.

За словами П. Порошенка, українська дипломатія з року в рік стає "більш зрілою, більш досвідченою і більш наступальною". Він зазначив, що прагматизм і твердість української дипломатії продемонстровані в питанні Угоди про асоціацію з ЄС. "Ми розблокували процес її ратифікації в ЄС, не поступившись ні однією буквою або домовленістю в рамках політичної асоціації та економічної інтеграції з Євросоюзом", - сказав П. Порошенко.

Глава держави також подякував за участь вітчизняної дипломатії в розблокуванні процесу лібералізації ЄС візового режиму для українських громадян. "Виконавши свою частину домовленостей, ми в праві вимогливо задаватися питанням про якнайшвидше завершення цього процесу зі стороною ЄС. Будемо це робити і надалі", - зазначив президент.

"Наполегливими і послідовними маємо бути і в інших критичних для України питаннях: від притягнення агресора до відповідальності в міжнародних судах до енергетичної солідарності з Україною, відкриття нових ринків для українського виробника і залучення іноземних інвестицій в економіку", - додав він.

Одним з головних завдань для української дипломатії щодо захисту законних прав й інтересів українців за кордоном П. Порошенко назвав звільнення політичних в'язнів, незаконно утримуваних російською владою.

"Бажаю нашій дипломатичній службі подальшого професійного зміцнення і нових досягнень на благо України, а кожному її працівникові - здоров'я, творчої наснаги та енергії у забезпеченні зовнішньополітичного курсу держави", - завершив привітання президент.