Порошенко і Меркель наголошують на важливості припинення вогню на Донбасі

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої сторони обговорили загострення ситуації на Донбасі і важливість негайного звільнення заручників.

Як повідомляє в четвер прес-служба глави Української держави, в контексті ситуації на Донбасі співрозмовники, зокрема, обговорили спробу наступу, яку намагалися здійснити російські бойовики під Світлодарськом. "П. Порошенко і А. Меркель наголосили на важливості припинення вогню на Донбасі та негайного звільнення українських заручників", - йдеться в інформації.

Крім цього, повідомляють у прес-службі, канцлер Німеччини наголосила на важливості ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і завершення всіх процедур для надання Україні безвізового режиму.

А. Меркель також відзначила "сміливе і необхідне рішення української влади щодо націоналізації Приватбанку.

Ми засуджуємо тероризм у всіх його проявах та формах, де б він не відбувався. Про це зокрема говорили у телефонній розмові з Ангелою Меркель pic.twitter.com/8A6BOAgEVl — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 декабря 2016 г.

П. Порошенко висловив співчуття німецького народу у зв'язку з терактом на Різдвяному ярмарку в Берліні. "Ми засуджуємо тероризм у всіх його проявах і формах, де б він не відбувався", - заявив глава Української держави.