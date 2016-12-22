Політика

17:39 22.12.2016

Порошенко і Меркель наголошують на важливості припинення вогню на Донбасі

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої сторони обговорили загострення ситуації на Донбасі і важливість негайного звільнення заручників.

Як повідомляє в четвер прес-служба глави Української держави, в контексті ситуації на Донбасі співрозмовники, зокрема, обговорили спробу наступу, яку намагалися здійснити російські бойовики під Світлодарськом. "П. Порошенко і А. Меркель наголосили на важливості припинення вогню на Донбасі та негайного звільнення українських заручників", - йдеться в інформації.

Крім цього, повідомляють у прес-службі, канцлер Німеччини наголосила на важливості ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і завершення всіх процедур для надання Україні безвізового режиму.

А. Меркель також відзначила "сміливе і необхідне рішення української влади щодо націоналізації Приватбанку.

П. Порошенко висловив співчуття німецького народу у зв'язку з терактом на Різдвяному ярмарку в Берліні. "Ми засуджуємо тероризм у всіх його проявах і формах, де б він не відбувався", - заявив глава Української держави.

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