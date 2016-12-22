Політика

18:30 22.12.2016

Порошенко і прем'єр Італії Джентілоні обговорили питання двостороннього співробітництва країн

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні, під час якої співрозмовники обговорили питання взаємодії в двосторонньому форматі і в рамках міжнародних структур.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, П. Порошенко привітав П. Джентілоні з нещодавнім призначенням на посаду прем'єр-міністра Італії і висловив сподівання щодо зміцнення плідної співпраці.

"Петро Порошенко відзначив важливість продовження твердої підтримки України в питаннях відновлення територіальної цілісності і суверенітету, а також проведення важливих реформ під час наступного головування Італії в рамках Великої Сімки протягом 2017 року", - йдеться в інформації.

Сторони домовилися про більш тісну координацію дій щодо забезпечення виконання Мінських домовленостей, а також у справі деокупації Криму. "П. Джентілоні привітав ініціативу П. Порошенка про необхідність оголошення, починаючи з 24 грудня, стійкого і тривалого режиму припинення вогню на Донбасі, а також негайного звільнення всіх заручників", - йдеться в інформації.

П. Джентілоні також підтвердив готовність сприяти прискоренню виконання останніх процедур з боку ЄС, пов'язаних з наданням безвізового режиму для громадян України.

Крім цього, глава уряду Італії високо оцінив роль президента України в проведенні успішної спецоперації зі знаходження вкраденихі з музею Верони 17 картин італійських художників та подякував за їх повернення італійській стороні.

"Президент запросив голову уряду Італії здійснити візит до України в 2017 році, що було з вдячністю прийнято", - додали в прес-службі глави Української держави.

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