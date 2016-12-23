Вуса завадили Джону Болтону стати держсекретарем США при Трампі

Обраний президент США Дональд Трамп відмовився від планів призначити на посаду американського держсекретаря колишнього представника країни при ООН Джона Болтона через те, що той має вуса, пишуть в п'ятницю британські та американські ЗМІ з посиланням на джерела, наближені до мільярдера.

"Дональду б не сподобалися ці вуса. Я не можу уявити, що хтось, хто дійсно близький Дональду, носить бороду, яка б йому подобалася", - наводять видання слова неназваного джерела, який попросив не розголошувати своє ім'я.

"У нього (Д. Трампа - ІФ) дуже розвинений естетичний смак. Ти можеш бути дуже кваліфікований для роботи, але якщо ти не виглядаєш відповідно, то нічого не вийде", - зазначив інше неназване джерело, ознайомлене з внутрішніми обговореннями перехідної команди Д. Трампа.

Не заперечує важливість зовнішнього вигляду при роботі з обраним президентом США і представник Д. Трампа Джейсон Міллер: "Зовнішній вигляд дуже важливий, тому що ти представляєш Америку не лише на національному, але і на міжнародному рівні, залежно від посади".

"Йому подобаються люди, які дуже правильно себе подають, і на нього завжди справляє враження, коли у когось є досвід роботи - ІФ) на телебаченні, тому що він вважає, що це дуже важлива умова для національних інтересів", - розповідає Кріс Рудді, президент медіа-групи Newsmax.

"Не забувайте, що він (Д. Трамп - ІФ) - хлопець з шоу-бізнесу. Він був на вершині шоу-бізнесу, і він думає про шоу-бізнес", - додав він.

К. Рудді також зазначив: "Зовні цей чоловік не обов'язково повинен бути хтось, кого б розмістили на обкладинці GQ або Vanity Fair. Йдеться радше про манеру поводитися та стиль".

ЗМІ також відзначають, що вуса були важливою, але не єдиною причиною, через які Д. Трамп зупинив свій вибір не на Дж.Болтоні.

Д. Трамп раніше в грудні прийняв рішення призначити голову ради директорів і CEO нафтової компанії ExxonMobil Рекса Тіллерсона держсекретарем США.