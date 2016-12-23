Політика

10:45 23.12.2016

Європейська Рада на рівні міністрів затвердить механізм зупинення безвізу з Україною в найближчі тижні, прогнозує Брок

Європейська Рада на рівні міністрів затвердить механізм зупинення безвізового режиму з Україною у найближчі кілька тижнів, прогнозує голова комітету Європейського парламенту із закордонних справ Елмар Брок.

"Питання наявності такого механізму не унікальне для України, такий механізм у нас є з кожною країною, з якою у нас є візові відносини. Наголошу, нічого особливого там немає – це питання зараз у процесі вирішення. Європейський парламент прийняв рішення про механізм зупинення безвізового режиму, і це також відбудеться (буде прийнято рішення - ІФ) в Європейській Раді на рівні міністрів у найближчі кілька тижнів", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому Е. Брок зазначив, що не драматизує ситуацію у питанні надання Україні безвізу: "Іноді Європейський парламент повільно приймає рішення, але іноді, я таке чув, і українські політики уповільнюють процес. Це загальна проблема".

Повний текст інтерв'ю буде оприлюднено на головній сторінці агентства у розділі "Ексклюзивні інтерв'ю".

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