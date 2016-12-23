Політика

14:28 23.12.2016

У Раді почубилися нардепи Головко і Кишкар

Між позафракційним народним Михайлом Головком та народним депутатом з фракції "Блок Петра Порошенка" Павлом Кишкарем сталася бійка на пленарному засіданні Верховної Ради України в п'ятницю.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час виступу з парламентської трибуни депутат М. Головко торкнувся питання компанії ПАТ "Укргазвидобування". Зокрема він говорив про те, що ця компанія має бути безпосередньо підпорядкована Кабінетові Міністрів України.

Під час його виступу П. Кишкар кілька разів висловлював обурення і називав брехнею деякі дані, озвучені колегою з трибуни Ради.

Після завершення виступу М. Головка, між ним та П. Кишкарем відбулася словесна перепалка, яка перейшла в бійку.

Однак колеги розборонили парламентаріїв.

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