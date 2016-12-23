У Раді закінчилося останнє 2016 р. пленарне засідання, наступного разу нардепи зберуться 17 січня

Заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд закрила пленарне засідання парламенту в 2016 році, на наступне засідання народні депутати зберуться 17 січня 2017 року.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", наприкінці робочого дня в п'ятницю у сесійній залі залишилося близько 20 парламентаріїв.

Відповідно до календарного плану сесії, наступний тиждень з 26 до 30 грудня 2016 року народні депутати проводять зустрічі в округах з виборцями, а дві перші тижні січня – в комітетах і фракціях.

Наступний пленарний тиждень відбудеться з 17 до 20 січня 2017 року.