Ізраїльські поселення на окупованих територіях суперечать міжнародному праву, і це питання принципу

Постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко заявив, що ізраїльські поселення на окупованих палестинських територіях суперечать міжнародному праву, і назвав це питання принциповим.

"Ізраїльські поселення на окупованих територіях суперечать міжнародному праву, як і окупація Криму Росією", - написав В.Єльченко на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Він наголосив, що міжнародне право є одним для всіх.

"Україна в ООН розуміє Ізраїль у багатьох чутливих для нього питаннях. Але є речі принципові. Наше партнерство має бути вище за інтригу", - написав постпред України в ООН.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Володимир Гройсман переніс візит до Ізраїлю, який раніше планувався на 27-28 грудня, на невизначений термін.

За інформацією агентства, відміна скасування пов'язане із ситуацією навколо голосування в РБ ООН щодо резолюції, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях. Із 15 членів Ради Безпеки ООН 14, зокрема Україна, проголосували за резолюцію і лише США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Ізраїльська сторона одразу досить негативно відреагувала на результати цього голосування, зокрема в ізраїльських ЗМІ поширюється чимало критики на адресу позиції України в цій ситуації.

Згодом прес-секретар глави уряду Дмитро Столярчук повідомив агентству, що "Володимир Гройсман закликає не драматизувати ситуації, пов'язаної з перенесенням його візиту до Ізраїлю".