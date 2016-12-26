МЗС України викликало ізраїльського посла для роз'яснення ситуації з голосуванням в ООН

Міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю в Києві для роз'яснення ситуації з голосуванням за резолюцію Ради безпеки ООН, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в МЗС.

"Посла Ізраїлю викликали до МЗС України для надання пояснення щодо скасування візиту українського прем'єра до Ізраїлю", - розповів співрозмовник агентства.

Згідно з інформацією, під час зустрічі українська сторона виступила із закликом "припинити роздувати антиукраїнську істерію".

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Володимир Гройсман переніс візит до Ізраїлю, який раніше планувався на 27-28 грудня, на невизначений термін. За інформацією агентства, скасування пов'язане із ситуацією навколо голосування в РБ ООН щодо резолюції, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях. Із 15 членів Ради Безпеки ООН 14, зокрема Україна, проголосували за резолюцію і лише США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Ізраїльська сторона одразу досить негативно відреагувала на результати цього голосування, зокрема в ізраїльських ЗМІ поширюється чимало критики на адресу позиції України в цій ситуації.