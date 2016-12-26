ООН і МКЧХ передбачили $274 млн у 2017 р. на проекти на непідконтрольній території Донбасу та поблизу лінії зіткнення - Черниш

Організація Об’єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) передбачили на реалізацію гуманітарних проектів на непідконтрольній території Донбасу та поблизу лінії зіткнення $274 млн у 2017 році, повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, План гуманітарного реагування для України на 2017 рік, який реалізовуватиме ООН, передбачає проведення заходів на суму $214 млн.

"Бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста додатково становитиме ще близько $60 млн - це на непідконтрольні та частково на підконтрольні території", - сказав міністр.

В.Черниш зазначив, що на непідконтрольній території та в районі лінії зіткнення реалізовуються лише програми гуманітарної допомоги: продукти, психологічна допомога, ліки, деякі предмети першої необхідності.

Міністр додав, що, окрім перерахованих двох, свої проекти в зоні АТО проводять й інші міжнародні організації, зокрема "Лікарі без кордонів", яких рік тому вигнали з непідконтрольної території Донбасу, проте вони ще провадять свою діяльність поблизу лінії зіткнення.

Повний текст ексклюзивного інтерв'ю В.Черниша буде оприлюднено у відкритому доступі на головній сторінці сайта "Інтерфакс-Україна".