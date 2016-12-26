Почесний консул Ізраїлю: Ми працюватимемо, щоб голосування в ООН не позначилося на угодах з Україною

Почесний консул Ізраїлю в Західному регіоні України Олег Вишняков розраховує, що українська та ізраїльська сторона докладатимуть зусиль для того, щоб наслідки голосування України за резолюцію Ради безпеки ООН, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях, не позначилася на двосторонніх угодах.

"Ми всі разом працюватимемо, щоб це (голосування в ООН - ІФ) ніяк не позначилося на жодних угодах - ні на тих, які вже ухвалені, ні на перспективних. Ми також працюватимемо над тим, щоб відбулася угода про зону вільної торгівлі, яка є дуже важливою", - сказав він в ефірі телеканалу "112. Україна".

О.Вишняков висловив сподівання, що 25-річні відносини між країнами не будуть перекреслені одним голосуванням. "Я думаю, що я, посольство Ізраїлю, група дружби парламенту України та Ізраїлю докладуть усіх зусиль, щоб якось цю ситуацію нівелювати. Більше того, я упевнений, що це була безвихідна ситуація. Ніхто цілеспрямовано не шукає, як зіпсувати відносини. Я думаю, що ми всі докладатимемо максимальних зусиль, щоб ці відносини налагодилися якнайшвидше. Я сподіваюся, що ця ситуація ненадовго і наші дружні країни підуть одна одній назустріч", - зазначив він.

Консул також висловив думку, що ця ситуація виникла з вини США. "Я думаю, що весь цей театр абсурду під час голосування виник через ініціативу Сполучених Штатів Америки, коли вони не наклали вето на цю "антиізраїльську" ініціативу. Я думаю, що це пов'язано з тим, що були досить негативні відносини між адміністрацією президента Обами та адміністрацією Нетаньягу. Я думаю, коли прийде нова адміністрація Трампа - він уже робив відповідну заяву, - глобальна картина зміниться. І в України з Ізраїлем відносини налагодяться", - розповів О.Вишняков.

Як повідомлялося, 23 грудня Рада безпеки ООН прийняла резолюцію з вимогою припинити будівництво ізраїльських поселень на палестинських територіях. Із 15 членів Ради безпеки ООН 14, зокрема Україна, проголосували за резолюцію і лише США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето..

У документі містяться вимоги до Ізраїлю та Палестини зробити кроки, спрямовані на запобігання актам насильства стосовно цивільних осіб, і докласти зусиль для того, щоб розпочати переговори щодо визначення остаточного статусу та приналежності оспорюваних ними територій.

Ізраїльська сторона одразу досить негативно відреагувала на результати цього голосування, зокрема в ізраїльських ЗМІ поширюється чимало критики на адресу позиції України в цій ситуації.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переніс візит до Ізраїлю, який раніше планувався на 27-28 грудня, на невизначений термін.