Ізраїль має намір вжити у відповідь заходи проти ООН через резолюцію про поселенськудіяльність

Ізраїльська влада планує вжити заходи у відповідь проти ООН у зв'язку з прийняттям резолюції, що вимагає від Ізраїлю припинити поселенську діяльність на окупованих палестинських територіях, повідомляє в понеділок газета "Едіот Ахронот".

За інформацією видання, ці заходи будуть націлені, головним чином, на Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організацію робіт (БАПОР).

Ізраїльська влада також планує значно скоротити фінансування низки установ ООН.

РБ ООН минулої п'ятниці більшістю голосів схвалила проект резолюції з вимогою до Ізраїлю зупинити поселенську діяльність на окупованих палестинських територіях. "За" проголосували 14 з 15 членів РБ ООН, США утрималися.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав резолюцію "ганебної" і охарактеризував її як спробу ООН нав'язати ізраїльтянам правила гри.