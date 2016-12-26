НАЗК очікує пояснень від шести народних депутатів, які есвоєчасно подали декларації

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує народних депутатів Марію Матіос, Леоніда Козаченка, Костянтина Іщейкіна (фракція БПП), В'ячеслава Богуслаєва, Анатолія Гіршфельда (група "Воля народу") і Юрія-Богдана Шухевича (фракція Радикальної партії), які несвоєчасно подали щорічні декларації про майно і доходи за 2015 рік, надати пояснення з цього приводу.

"Відповідно до закону України "Про запобігання корупції" народні депутати України мали подати е-декларації до 30 жовтня 2016 року включно. НАЗК, у відповідності зі своїми повноваженнями, почало перевірку фактів несвоєчасного подання вищезгаданими народними депутатами щорічних декларацій", - йдеться в повідомленні на сторінці НАЗК в соцмережі Facebook.

У Нацагентстві також нагадують, що раніше направляли відповідний запит до Верховної Ради України, а також листи народним депутатам про необхідність надання пояснень. "Станом на 22 грудня 2016 року жодного пояснення на адресу НАЗК не надійшло", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим НАЗК запрошує народних депутатів надати пояснення щодо несвоєчасного надання щорічної декларації за 2015 рік.