Дипломати України і Ізраїлю домовилися узгодити графік контактів високого рівня на 2017 р.

Посол Ізраїлю в Україні Еліав Білоцерковський був запрошений до Міністерства закордонних справ України для обговорення подальшого розвитку двосторонніх відносин у ситуації, що склалася після прийняття Радою безпеки ООН резолюції 2334 щодо становища на Близькому Сході.

"З українського боку було висловлено розчарування з приводу емоційної реакції окремих ізраїльських чиновників і політиків за результатами голосування в Нью-Йорку. Послу Ізраїлю надано роз'яснення щодо мотивів, які зумовили позицію делегації України на підтримку цього проекту", - зазначено в повідомленні прес-центру МЗС, оприлюдненому у понеділок.

Зазначається, що Україна дотримується послідовної позиції щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, яку неодноразово оприлюднила в різних форматах.

"За підсумками зустрічі було домовлено зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищенню градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільстві", - зазначено в повідомленні.

У МЗС України зазначили, Україна та Ізраїль зосередять зусилля на підготовці низки важливих двосторонніх заходів: проведення у Києві чергового раунду переговорів щодо проекту угоди про вільну торгівлю, підготовці до підписання імплементаційного протоколу до нещодавно ратифікованої сторонами угоди, що регулює трудову міграцію, а також продовження переговорів про подальшу лібералізацію авіасполучення.

Було також домовлено узгодити графік контактів високого рівня на 2017 рік.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переніс візит до Ізраїлю, який раніше планувався на 27-28 грудня, на невизначений термін. За інформацією агентства, скасування візиту пов'язане з ситуацією довкола голосування в РБ ООН за резолюцію, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях. З 15 членів Радбезу ООН 14, зокрема Україна, проголосували за резолюцію і лише США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Ізраїльська сторона досить негативно відреагувала на результати голосування, зокрема числі в ізраїльських ЗМІ шириться чимало критики на адресу позиції України в цій ситуації.