Політика

18:39 26.12.2016

Любов Шипович залишила Одеську ОДА

Начальник департаменту "Агентства з питань інвестицій та розвитку" Одеської обладміністрації Любов Шипович завершила роботу в ОДА.

"Сьогодні мій останній день на державній службі... Є кілька причин, чому я йду. Це і неможливість працювати тривалий час на державній посаді за $150-200 на місяць, і обмеженість повноважень у поєднанні і з небажанням інших чиновників працювати відкрито і на благо людей, і невміння йти на компроміси зі своїми принципами та цінностями", - написала вона на своїй сторінці в Facebook в понеділок.

Вона визнала, що не змогла реалізувати все задумане, але повідомила, що продовжить роботу на благо України в іншій іпостасі, зосередившись на громадській діяльності як президент Razom for Ukraine.

При цьому Л. Шипович стверджує, що її відставка не пов'язана зі зміною глави Одеської обладміністрації.

"Рішення не є імпульсивним, воно було прийнято кілька місяців тому, сплановані кроки із забезпечення безперебійної роботи департаменту інвестицій і продовженню проектів", - додала вона.

Л. Шипович прийшла в команду М. Саакашвілі в серпні 2015 року як технічний директор. Спочатку передбачалося, що вона працюватиме в команді на волонтерських засадах і жити на свої заощадження. В березні 2016 вона стала керувати департаментом "Агентство з питань інвестицій та розвитку", який влітку 2015 року був створений під начальницю Одеської митниці Юлію Марушевскую. Деякий час відомство також очолював Саша Боровік.

Як повідомлялося, 7 листопада М. Саакашвілі заявив про звільнення з посади голови Одеської ОДА через те, що він втомився від постійного обману і корупції, зокрема з боку влади в Києві, а 9 листопада Кабінет Міністрів погодив звільнення М. Саакашвілі з цієї посади.

Увечері 9 листопада президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив М. Саакашвілі з посади голови Одеської облдержадміністрації, а також з посади свого позаштатного радника.

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