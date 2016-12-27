Н.Савченко анонсувала свій новий політпроект "Громадська платформа "Руна" і представить його у вівторок у Львові

Народний депутат України Надія Савченко анонсувала свій новий політичний проект – Громадську платформу "Руна" ("Громадська платформа "Руна") і має намір провести його презентацію у Львові у вівторок.

Н.Савченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікувала плакат-презентацію нового політруху, на якому намальований його логотип (червоно-чорний чотирилисник) і основні гасла, що формують абревіатуру "РУНА": Рух українського народу активних мислячих українців, Реформи українського народу задля зміни системи, Революція українського народу як виконання вимог Революції Гідності. "Лідер громадської платформи – Надія Савченко", - значиться на плакаті.

В анонсі зазначено, що анонсована на понеділок в Києві онлайн-прес-конференція відбудеться у Львові у вівторок, 27 грудня, об 11:00 у "Львівському прес-клубі" на просп. Шевченка, 11. Тема прес-конференції заявлена як "Концепція системних змін України як унітарної децентралізованої республіки".

Як повідомлялося, 13 грудня стало відомо, що Н.Савченко кілька тижнів тому вийшла зі складу партії Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". За інформацією сестри Н.Савченко Віри, заяву на вихід з партії було написано 26 жовтня.

Пізніше фракція "Батьківщина" прийняла рішення про виключення Н.Савчнко зі свого складу. У фракції нагадали, що на парламентських виборах 2014 року партія "Батьківщина" внесла Н.Савченко в свій виборчий список заради її визволення з російського полону, але наразі принципи і політичні переконання Н.Савченко і "Батьківщини" не збігаються. У "Батьківщині" заявили, що вважають неприпустимими будь-які переговори з лідерами т. з."ДНР"/"ЛНР", а Н.Савченко не координує свої дії з фракцією і партією і заявила про свою участь в новому політичному проекті.

22 грудня Верховна Рада підтримала постанову про виключення Н.Савченко зі складу делегації українського парламенту в Парламентській асамблеї Ради Європи. При цьому вона заявила про готовність перейти в делегацію Парламентської асамблеї ОБСЄ.