Оновлений Верховний суд України для повноцінної роботи потребує вдосконалення процесуального законодавства

Для повноцінної роботи оновленого Верховного суду України необхідне ухвалення низки змін у процесуальному законодавстві, зазначає заступник глави Адміністрації президента України і координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов.

"Все це (формування Верховного суду - ІФ) завершиться до кінця березня (2017 року – ІФ). Що ще потрібно нам зробити, щоб Верховний суд заробив? - внести зміни до процесуального законодавства", - сказав О Філатов журналістам у вівторок у Києві.

Загалом, за його словами, судова реформа має три основних складових - інституційна, процедурна і кадрова. "Зараз ми далеко просунулися в інституційній складовій. У нас є зміни до Конституції, у нас є закон про судоустрій і статус суддів, у нас є закон про Вищу раду юстиції",- нагадав заступник глави АПУ.

Як відомо, наразі на завершальній стадії підготовки перебувають законопроекти, що стосуються внесення змін до процесуальних кодексів.