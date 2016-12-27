Савченко представила у Львові свій політпроект "Громадянська платформа "РУНА"

Народний депутат України Надія Савченко провела у вівторок у Львові презентацію свого політичного проекту – Громадської платформи "Руна" ("Громадська платформа "Руна").

За її словами, це не політичний проект, а "природне об'єднання людей, які чують суть, саму ідею, а не гасла і популізм". "Руна" – це рух українського народу, активних, мислячих українців. Це реформи українського народу заради зміни системи. Це революція українського народу як виключна вимога Революції гідності", - сказала Н.Савченко під час презентації.

Вона наголосила, що відповідна партія з'явиться, "коли це буде потрібно".

На думку парламентарія, в Україні держава наразі стоїть над суспільством і це потрібно змінити. "Якщо цю систему змінити, то ми отримаємо правильний розвиток держави, в якому кожна людина буде жити комфортно... У нас відбуваються Майдани, бо це природна боротьба людини за свої права. Але після кожного Майдану нам вдається задурити розум і повернути все навпаки", - сказала вона.

Н.Савченко розповіла, що з допомогою експертів розроблені проекти змін політичної системи в країні і її рух буде популяризувати, щоб показати громадянам України, що саме потрібно зробити для того, щоб змінити їхнє життя на краще. Депутат закликала всіх, хто поділяє ці ідеї, приєднуватися до нового руху.

Як повідомлялося, раніше Н.Савченко на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікувала плакат-презентацію нового політруху, на якому намальований його логотип (червоно-чорний чотирилисник) і основні гасла, які формують абревіатуру "РУНА": Рух українського народу активних мислячих українців, Реформи українського народу задля зміни системи, Революція українського народу як виконання вимог Революції Гідності. "Лідер громадської платформи – Надія Савченко", - значиться на плакаті.

13 грудня стало відомо, що Н.Савченко кілька тижнів тому вийшла зі складу партії Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". За інформацією сестри Н.Савченко Віри, заяву на вихід з партії було написано 26 жовтня.

Пізніше фракція "Батьківщина" прийняла рішення про виключення Н.Савченко зі свого складу. У фракції нагадали, що на парламентських виборах 2014 року партія "Батьківщина" внесла Н.Савченко до свого виборчого списку заради її визволення з російського полону, але наразі принципи і політичні переконання Н.Савченко і "Батьківщини" не збігаються. У "Батьківщині" заявили, що вважають неприпустимими будь-які переговори з лідерами т. з."ДНР"/"ЛНР", а Н.Савченко не координує свої дії з фракцією і партією і заявила про свою участь в новому політичному проекті.

22 грудня Верховна Рада підтримала постанову про виключення Н.Савченко зі складу делегації українського парламенту в Парламентській асамблеї Ради Європи. При цьому вона заявила про готовність перейти в делегацію Парламентської асамблеї ОБСЄ.