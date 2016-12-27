Порошенко призначив новим головою Волноваської райадміністрації екс-заступника мера Докучаєвська Баранника
Президент України Петро Порошенко призначив колишнього першого заступника міського голови м. Докучаєвська, колишнього першого заступника Добропільської районної державної адміністрації Олександра Баранника головою Волноваської районної адміністрації Донецької області.
Відповідне розпорядження №300/2016-рп оприлюднено на офіційному сайті глави держави у вівторок.
"Призначити Баранника Олександра Леонідовича головою Волноваської районної державної адміністрації Донецької області з 26 грудня 2016 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться в тексті розпорядження.
О.Баранник був директором школи в Докучаєвську Донецької області, потім працював першим заступником мера міста, але був змушений покинути його після окупації бойовиками в 2014 році і переїхав до Добропілля. Пройшовши конкурс, був призначений на посаду заступника голови Добропільської районної державної адміністрації, а в червні 2015 року став першим заступником. Є членом партії "Наш край".