Політика

15:25 27.12.2016

Порошенко призначив новим головою Волноваської райадміністрації екс-заступника мера Докучаєвська Баранника

Президент України Петро Порошенко призначив колишнього першого заступника міського голови м. Докучаєвська, колишнього першого заступника Добропільської районної державної адміністрації Олександра Баранника головою Волноваської районної адміністрації Донецької області.

Відповідне розпорядження №300/2016-рп оприлюднено на офіційному сайті глави держави у вівторок.

"Призначити Баранника Олександра Леонідовича головою Волноваської районної державної адміністрації Донецької області з 26 грудня 2016 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться в тексті розпорядження.

О.Баранник був директором школи в Докучаєвську Донецької області, потім працював першим заступником мера міста, але був змушений покинути його після окупації бойовиками в 2014 році і переїхав до Добропілля. Пройшовши конкурс, був призначений на посаду заступника голови Добропільської районної державної адміністрації, а в червні 2015 року став першим заступником. Є членом партії "Наш край".

ВАЖЛИВЕ

Н.Савченко анонсувала свій новий політпроект "Громадська платформа "Руна" і представить його у вівторок у Львові

Ізраїльські поселення на окупованих територіях суперечать міжнародному праву, і це питання принципу

У США підписано "Глобальний акт Магнітського", що передбачає санкції за порушення прав людини в усьому світу

Мінторг США вніс до санкційного списку ще 23 російські компанії з огляду на Україну

Мер Чернівців ініціює розпуск міськради

ОСТАННЄ

У держбюджеті-2017 відсутнє фінансування на проведення виборів в об'єднаних тергромадах - Охендовський

Савченко представила у Львові свій політпроект "Громадянська платформа "РУНА"

Оновлений Верховний суд України для повноцінної роботи потребує вдосконалення процесуального законодавства

Порошенко підпише закон про Вищу раду правосуддя найближчим часом, прогнозують в АПУ

Білорусь і Україна збудували міцну і всеосяжну систему двостороннього співробітництва - Лукашенко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
TVgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА