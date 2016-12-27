У держбюджеті-2017 відсутнє фінансування на проведення виборів в об'єднаних тергромадах - Охендовський

Голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайло Охендовський вказує на відсутність передбачених у державному бюджеті необхідних коштів на проведення виборів в об'єднаних територіальних громадах, які можуть бути призначені ЦВК у 2017 році.

"У 2017 році у нас може бути утворено 550 об'єднаних територіальних громад. З урахуванням підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 3200 грн комісія звернулася із пропозицією щодо збільшення в проекті держбюджету на 2017 рік видатків за відповідною бюджетною програмою на майже 359 млн грн - до майже 379 млн грн", - сказав він журналістам у Києві у вівторок.

При цьому М.Охендовський зазначив, що в прийнятому держбюджеті для ЦВК за зазначеною бюджетною програмою передбачено лише 20 млн грн.