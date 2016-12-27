Політика

17:23 27.12.2016

Парубій підписав закон про Вищу раду правосуддя та направив на підпис президенту

Голова Верховної Ради Андрій Парубій у вівторок підписав закон про Вищу раду правосуддя та направив його на підпис президентові Петру Порошенку.

"27.12.2016. Закон підписано головою Верховної Ради України. 27.12.2016. Закон направлено на підпис президенту", - йдеться на сайті парламенту.

Раніше у вівторок заступник голови Адміністрації президента України та координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов спрогнозував, що цей закон глава держави може підписати найближчим часом.

Народні депутати ухвалили закон "Про Вищу раду правосуддя" в ніч на 21 грудня.

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