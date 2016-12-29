"Батьківщина" оскаржила в КС всі рішення НКРЕКП, зокрема щодо тарифів

Фракція "Батьківщина" подала до Конституційного суду України подання про визнання неконституційними всіх рішень Національної комісії у сферах регулювання електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зокрема і щодо підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, повідомляє сайт партії.

"Ми сподіваємося, що Конституційний суд розгляне і визначить, що сьогодні НКРЕКП діє неправомірно і що всі рішення, які приймала комісія, є абсолютно незаконними", - передає сайт словами лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Як наголошується в повідомленні, свої підписи під зверненням поставили народні депутати з "Батьківщини", інших фракцій та позафракційні парламентарії.