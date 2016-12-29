Політика

14:16 29.12.2016

Голова профільного комітету Ради просить Нацраду з телерадіомовлення роз'яснити ситуацію з ліцензією "1+1"

Голова комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, заступник голови фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар звернулася з офіційним запитом до керівництва Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо ситуації навколо ліцензії телеканалу "1+1".

"Відправила запит до Нацради з питанням, коли представники каналу отримають ліцензію на мовлення", - написала В. Сюмар на своїй сторінці в Facebook і виклала фотокопію документа.

У запиті зазначено, що "за інформацією, наявною в розпорядженні комітету, телеканал вчасно подав усі необхідні документи на переоформлення та продовження ліцензії на аналогове мовлення".

"До документів не було зауважень з боку Національної ради... Прошу вас надати інформацію, чому сталася затримка з видачею рахунки на оплату ліцензійного збору телеканалу "1+1" за продовження та переоформлення ліцензії на аналогове мовлення і коли Національна рада планує передати ліцензію каналу, щоб його мовлення здійснювалося у відповідності з вимогами закону України "Про телебачення і радіомовлення", - йдеться в запиті.

"Будь-які спроби бюрократично "підвісити" можливість мовлення сприйматиметься як наступ на свободу слова і спроба переділити медіа-ринок. У війнах "журналісти проти бюрократів і політиків" завжди перемагають журналісти", - пише В. Сюмар в Facebook.

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