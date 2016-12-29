У Києві викрито шахраїв, які намагалися незаконно продати квартири на $20 млн

Співробітники Служби безпеки України і прокуратури припинили в Києві діяльність групи шахраїв, які за підробленими документами намагалися здійснити відчуження і продати столичну нерухомість (загальна ринкова вартість $20 млн).

Як повідомляє в четвер прес-центр СБУ, зловмисники протиправно заволоділи багатоповерховим будинком у Шевченківському районі і чотирма квартирами в Подільському районі столиці, їх ринкова вартість становить $20 млн.

Співробітники СБУ затримали шахраїв в одному з київських ресторанів при спробі продажу нерухомості.

Під час обшуків в офісах, квартирах і будинках "ділків" правоохоронці вилучили підроблені печатки, штампи, кліше підписів посадових осіб фірм-забудовників та підроблені документи, що підтверджують їх незаконну діяльність.

Двом затриманим повідомлено про підозру по 1 ч., ч. 3 ст. 358 і ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Триває слідство. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За інформацією прес-служби прокуратури Києва, одним з організаторів злочинної схеми виявилася член однієї з політичних партій та помічник народного депутата Верховної Ради VII скликання.

У прокуратурі пояснили, що, використовуючи підроблені документи, зловмисники реєстрували квартири на підставних осіб За такою схемою вони незаконно переоформили право власності на чотири квартири в елітній новобудові на Подолі та багатоповерхівку у Шевченківському районі.