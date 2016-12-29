Парубій заявляє про існування плану дестабілізації роботи ВР

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє про існування сценарію дестабілізації роботи парламенту з метою розхитування ситуації в усій Україні, повідомляє прес-служба апарату українського парламенту в четвер.

Вітаючи працівників апарату Верховної Ради зі прийдешніми святами, спікер зазначив, що є "сценарій дестабілізувати роботу українського парламенту, бо, на думку його авторів, криза в державі повинна починатися в парламенті". "І цього року ми відчували атаки на український парламент", - сказав А.Парубій.

"Рік, що минає, був надзвичайно важким роком для нашої держави, як і останні роки. Але цей - багато в чому був переломним та ключовим для Верховної Ради України. Ми – парламент воюючої держави, і війна, яка ведеться проти нас, відбувається не тільки на фронті, де наші хлопці захищають мир і спокій нашої країни. Я переконаний, що ми повинні рівнятись на них і, працюючи, підтримати воїнів. Нині ми також демонструємо здатність перемагати, в тому числі - на своїх робочих місцях своєю працею, як і наші воїни на передовій", - наголосив спікер.

А.Парубій нагадав, що від початку цього року Верховна Рада ухвалила в цілому 224 закони, зокрема понад 100 - восени.

"Ми приречені проводити реформування усієї країни, і в цій ситуації важливо, щоб суспільство бачило працюючий парламент. Реформи здійснювались у багатьох сферах: у судовій, у сфері декомунізації, у сфері боротьби з корупцією, інфраструктури, дерегуляції, енергетики. І усе це є інвестицією в те, щоб ми і наші діти жили в кращій державі", - сказав спікер.

А.Парубій подякував працівникам апарату "за звитяжну працю, за відчуття обов'язку, за відчуття своєї відповідальності перед країною".