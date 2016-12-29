РНБО затвердила доктрину інформбезпеки України

Рада національної безпеки і оборони України в четвер, 29 грудня, прийняла Доктрину інформаційної безпеки України, розроблену Міністерством інформаційної політики, повідомляється на офіційному сайті відомства.

"Цей документ - наше політичне бачення, спрямоване на забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері", - зазначив міністр інформаційної політики Юрій Стець.

Доктрина визначає національні інтереси в інформаційній сфері, цілі, завдання, принципи, напрями, пріоритети та механізми формування і реалізації державної інформаційної політики.

У документі зазначено, що пріоритетами державної політики в інформаційній сфері, зокрема, є створення та розвиток структур, які відповідають за інформаційно-психологічну безпеку, насамперед у Збройних силах України з урахуванням практики держав-членів НАТО; розвиток і захист технологічної інфраструктури забезпечення інформаційної безпеки України; забезпечення повного покриття території України цифровим мовленням, передусім прикордонних і тимчасово окупованих територій тощо.

Документ опрацьований апаратом РНБО, також він містить зауваження від Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики, Міністерства оборони, Служби безпеки України, Національного інституту стратегічних досліджень.

Документ розроблений експертною радою при Мінінформполитики, до складу якої входять народні депутати, експерти, науковці, журналісти та представники громадськості. "Крім того, цей документ обговорено з нашими європейськими партнерами", - зазначають у відомстві.