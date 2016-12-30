МЗС України планує завершити до 2018 р. створення системи "Електронного консула" і програми "Друг"

Міністерство закордонних справ України має намір завершити створення об'єднаної бази з питань здійснення та реєстрації консульських дій і зборів "Е-consul" та добровільної реєстрації громадян, які планують поїздку за кордон у IV кварталі 2017 року.

Згідно з проектом Середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року, єдину базу даних буде створено на сервері МЗС. Метою створення системи "Електронного консула" є спрощення системи звітності закордонних дипломатичних установ про вчинені консульські дії та підвищення ефективності системи контролю з боку МЗС за роботою диппредставництв на консульському напрямі. МЗС має намір запровадити систему регулювання потоків відвідувачів у зарубіжних дипломатичних установах України.

Система передбачатиме можливість реєстрації відвідувачів, які звертаються для здійснення консульських дій до зарубіжних дипломатичних установ України, через Інтернет, зменшення часу для подання документів.

Також у IV кварталі 2017 року планується створити програму "ДРУГ" – добровільної реєстрації українських громадян, які планують подорожі за кордон, із метою підвищення рівня обізнаності громадян України про надзвичайні ситуації за кордоном та отримання ними консульської допомоги в оперативному порядку.