Єльченко закликав Генсека ООН посилити тиск на РФ у зв'язку з репресіями проти громадян України

Постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко закликає Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна до посилення тиску на РФ із боку країн-членів ООН у зв'язку з репресіями російської сторони проти громадян України.

"В.Єльченко в листі Генсеку ООН: Репресії Росії проти громадян України є безпрецедентними. Закликаємо держави-члени ООН посилити тиск на агресора", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в мікроблозі Постійного представництва України в ООН у соцмережі Twitter у п'ятницю.

Як зазначено в скан-копії листа, долученій до повідомлення, звернення В.Єльченка базується на відповідній заяві Міністерства закордонних справ України, зробленій у четвер. "Маю честь долучити заяву Міністерства закордонних справ України у зв'язку з репресіями проти громадян України з боку Російської Федерації. Був би вдячний Вам за сприяння в представленні цього листа як документа Генеральної Асамблеї як пп. (с) п. 68 її 71-ї сесії і Ради безпеки", - йдеться в тексті документа.

Як повідомлялося, МЗС України звернулося із закликом до держав-членів ООН зробити подальші кроки щодо посилення тиску на РФ у зв'язку з порушенням цією країною ключових положень низки декларацій і конвенцій у сфері забезпечення прав людини, зокрема продовження незаконних затримань, катувань і репресій стосовно громадян України.

Зокрема, наголошують в українському зовнішньополітичному відомстві, Росія продовжує практику застосування катувань і жорстокого поводження, незаконних затримань, обшуків, арештів і репресій стосовно громадян України. "Росія продовжує практику систематичних безпідставних відмов українським консулам у наданні дозволів на відвідання українських політичних в’язнів. Існують беззаперечні свідчення щодо систематичного застосування щодо громадян України, які утримуються на території Росії та на окупованих територіях, недозволених методів дізнання, тортур, методів психологічного тиску", - йдеться в оприлюдненому документі.

Останнім часом, інформують у МЗС, особливого загострення набула ситуація з громадянами України, яких шахрайським способом було втягнуто в незаконні схеми із розповсюдження наркотичних речовин на території РФ. "Лише протягом цього року в Росії за вчинення злочинів у сфері наркообігу було засуджено майже тисячу наших співвітчизників, кримінальні справи більшості з яких базувалася на сфабрикованих матеріалах", - йдеться в заяві.

У документі також наголошується, що РФ продовжує ігнорувати взяті на себе у рамках Мінських домовленостей зобов'язання щодо обміну заручників за принципом "всіх на всіх". Більше того, заявляють українські дипломати, кількість утримуваних з політичних мотивів українців у Росії не лише не знизилася, а, навпаки, зросла і нині становить не менше ніж 17 осіб. Також не менше ніж 27 громадян України незаконно утримують або переслідують в окупованому Криму.

МЗС України вимагає від Російської Федерації негайно і без жодних додаткових умов звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, припинити практику політичного переслідування та репресій стосовно наших співвітчизників.