У БПП розцінюють пропозиції Пінчука як спробу бізнесмена вплинути на зовнішньополітичний курс України у своїх інтересах

У парламентській фракції "Блок Петра Порошенка" (БПП) пов'язують позицію українського бізнесмена Віктора Пінчука, яку він виклав у статті в газеті The Wall Street Journal, з його торговими інтересами в РФ.

"У цьому випадку я вважаю, що ця позиція є надзвичайно передчасною і спробою вплинути на зовнішньополітичний курс України з боку крупного бізнесмена, у якого є власні інтереси від торгівлі з Росією", - сказав народний депутат з цієї фракції Володимир Ар'єв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання, як стаття може вплинути на позицію Адміністрації новообраного президента США, парламентарій сказав: "Одна стаття погоди не зробить. Питання в тому, чи не буде автор статті просувати цю ідею за допомогою лобістських груп, як це він завжди робить".

В. Ар'єв також зазначив, що Україна має активно просувати свої інтереси, особливо, враховуючи позицію новообраного президента США, через усі можливі структури в рамках чинного американського законодавства.

Як повідомлялося, у статті для The Wall Street Journal В. Пінчук запропонував владі та громадянам України піти на "болісні компроміси" заради завершення конфлікту з РФ.

Серед озвучених ним ініціатив, зокрема, тимчасове виключення Україною із заявлених цілей членства країни в ЄС, відмовитися від наміру вступити в НАТО в коротко - і середньостроковій перспективі і погодитися на нейтралітет.

Також він наполягає на позиції, що "Крим не повинен бути перешкодою на шляху рішення, яке покладе кінець війні на сході на справедливій основі" при одночасному збереженні позиції, що Крим – це частина України, і він має бути повернутий.

Крім цього, В. Пінчук запропонував Україні погодитися на проведення місцевих виборів в окремих районах Донбасу до повного повернення під свій контроль над цією територією з метою продемонструвати свою прихильність мирному об'єднанню".

Ще однією пропозицією бізнесмена є згода України на поступове зняття санкцій з Росії.