Політика

15:16 30.12.2016

Порошенко домовився з прем'єром Грузії про інтенсифікацію співробітництва

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Грузії Георгій Квірікашвілі обговорив стан та перспективи двосторонніх відносин, зокрема, сторони домовилися активізувати політичний діалог на всіх рівнях.

Як повідомляється на офіційному сайті глави української держави, П. Порошенко і Г. Квірікашвілі "відзначили нагальність інтенсифікації співробітництва у багатьох сферах, зокрема, поглиблення економічного виміру кооперації".

Сторони також домовилися про проведення навесні в 2017 році чергового засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва. Співрозмовники також домовилися найближчим часом продовжити діалог на міжнародних майданчиках.

Г. Квірікашвілі запросив П. Порошенка здійснити візит до Грузії у зручний час.

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