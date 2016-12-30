Чубаров: Пропозиція Пінчука – це запрошення до капітуляції

Український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук своїми пропозиціями, викладеними в газеті The Wall Street Journal, запрошує українців до капітуляції і вбивства власного майбутнього, переконаний народний депутат України фракції "Блок Петра Порошенка", голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Те, що Віктор Пінчук сором'язливо називає "болісним компромісом", насправді є запрошенням нас, України і українців, зокрема і Крим і кримських татар, до капітуляції. Причому до капітуляції тотальної, самознищувальної, оскільки Пінчук не може не розуміти, що слідом за здачею Криму і Донбасу, відмовою вступати в ЄС і НАТО, Україна просто перестане існувати як незалежна держава", - написав Р. Чубаров на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю.

Він зазначив, що В. Пінчук пропонує "нам своїми руками" зробити те, що "ворогам не вдалося домогтися за століття - знищити українську національну гідність і вбити в ньому віру в свою державоспособность".

Як повідомлялося, у статті для The Wall Street Journal В Пінчук запропонував владі та громадянам України піти на "болючі компроміси" заради завершення конфлікту з РФ.

Серед озвучених ним ініціатив, зокрема, тимчасове виключення Україною із заявлених цілей членства країни в ЄС, відмовитися від наміру вступити в НАТО в коротко - і середньостроковій перспективі і погодитися на нейтралітет.

Також він наполягає на позиції, що "Крим не повинен стати перешкодою на шляху рішення, яке покладе кінець війні на сході на справедливій основі" за одночасному збереженні позиції, що Крим – це частина України, і його необхідно повернути. Крім цього, В. Пінчук запропонував Україні погодитися на проведення місцевих виборів в окремих районах Донбасу до повного повернення під свій контроль над цією територією з метою продемонструвати свою прихильність мирному об'єднанню".

Ще однією пропозицією бізнесмена є згода України на поступове зняття санкцій з РФ.