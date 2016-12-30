Пінчук своєю статтею в WSJ "хотів сподобатися" адміністрації Трампа, вважають у "Батьківщині"

Стаття українського бізнесмена Віктора Пінчука, опублікована у газеті The Wall Street Journal, написана, щоб привернути увагу представників нової адміністрації Білого дому, однак не матиме впливу на її позицію щодо України, переконані у фракції Верховної Ради України "Батьківщина".

"Те, що пан Пінчук цією статтею хотів сподобатися новій адміністрації Трампа, - це факт. У зв'язку з цим така стаття вийшла. Безумовно, стаття не може трактуватися як офіційна позиція України", - сказав в п'ятницю народний депутат від "Батьківщини" Іван Крулько в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Парламентарій також уточнив: "Ця стаття спрямована не на американського читача, а виключно на тих, хто представляє адміністрацію Білого дому. Саме для них цей меседж був посланий, що нібито український бізнес готовий до компромісів".

При цьому І. Крулько висловив переконання, що публікація не матиме ніякого впливу на позицію нової адміністрації США щодо ситуації в Україні.

Водночас нардеп розкритикував озвучені В. Пінчуком пропозиції.

"Відмова України від європейської і євроатлантичної інтеграції ніяким чином не змінює планів Кремля", - сказав він, висловивши думку, що будь-які прояви доброї волі, або односторонні поступки з боку України розцінюються Кремлем як прояв слабкості і сигнал до посилення тиску і розширення своїх вимог.

"Всі проблеми України почалися тоді, коли вона почала змінювати свій зовнішньополітичний пріоритет", - додав парламентарій.

За словами І. Крулька, фракція "Батьківщина" вважає, що проводити місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей неможливо до відновлення Україною контролю над держкордоном, не можна забувати питання окупації Росією Криму. Також Україна не може йти на поступки в питаннях санкцій проти РФ.

"Ми не повинні показувати, що готові йти на компроміси, тому що це буде використано проти України, тому що за рахунок слабких завжди розраховуються сильні...Я критично оцінюю статтю Пінчука. Вважаю її несвоєчасною", - підсумував парламентарій.

Як повідомлялося, у статті для The Wall Street Journal В. Пінчук запропонував владі та громадянам України піти на "болісні компроміси" заради завершення конфлікту з РФ.

Серед озвучених ним ініціатив, зокрема, тимчасове виключення Україною із заявлених цілей членства країни в ЄС, відмовитися від наміру вступити в НАТО в коротко - і середньостроковій перспективі і погодитися на нейтралітет.

Також він наполягає на позиції, що "Крим не повинен бути перешкодою на шляху до рішення, яке покладе край війні на сході на справедливій основі" при одночасному збереженні позиції, що Крим – це частина України, і він має бути повернутий.

Крім цього, В. Пінчук запропонував Україні погодитися на проведення місцевих виборів в окремих районах Донбасу до повного повернення під свій контроль над цією територією з метою продемонструвати свою прихильність мирному об'єднанню".

Ще однією пропозицією бізнесмена є згода України на поступове зняття санкцій з Росії.