Політика

18:27 30.12.2016

Порошенко затвердив Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу

Президент України Петро Порошенко з метою удосконалення військового обліку затвердив Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу.

Це закріплено указом глави держави №582/2016 від 30 грудня. Цей указ набуває чинності з дня опублікування.

Згідно з документом, Кабінету Міністрів слід забезпечувати виготовлення у встановленому порядку необхідної кількості бланків військових квитків за замовленням Міністерства оборони України, Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки.

"Встановити, що військові квитки, виготовлені (видані) до набуття чинності цього указу, є чинними на всій території України і не підлягають обміну на військові квитки нового зразка, крім випадків, передбачених Положенням про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу, затверджених цим указом", - сказано в документі.

Згідно з Положенням, військові квитки особам рядового, сержантського і старшинського складу видаються районними (міськими) військовими комісаріатами під час призову або прийняття громадян на військову службу, зарахування в запас, оновлення військового квитка у разі його втрати або пошкодження, зарахування до військового навчального закладу, звільнення в запас або зняття з військового обліку за станом здоров'я; а також відповідними підрозділами СЗР після звільнення військовослужбовця з військової служби у цій Службі в її запас (якщо раніше військовий квиток не видавався), відновлення військового квитка у разі його втрати або пошкодження.

Військові квитки офіцерам запасу видаються районними (міськими) військовими комісаріатами - офіцерам запасу Збройних сил України, Державної прикордонної служби України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України, Державної спеціальної служби транспорту при первинній постановці на військовий облік офіцерів запасу ЗСУ; відповідними органами СБУ - офіцерам запасу спецслужби і офіцерам запасу Управління державної охорони України, зарахованим в запас СБУ; відповідними підрозділами СЗР - офіцерам запасу, зарахованим у запас Служби (якщо раніше військовий квиток не видавався).

У Положеннях міститься докладний опис відповідних військових квитків.

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