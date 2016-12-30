Порошенко переконаний, що Конгрес США продовжить підтримувати Україну

Участь у складі делегації Сенату США представників обох партій – Демократичної та Республіканської, що прибула до Києва - підтверджує, що підтримка України в Конгресі США залишиться і надалі, вважає президент України Петро Порошенко.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба глави Української держави, П. Порошенко провів зустріч з делегацією Сенату на чолі з сенатором Джоном Маккейном (англ. John Sidney McCain III, Республіканська партія). До складу американської делегації також увійшли сенатори Ліндсі Грем (англ. Lindsey Graham, Республіканська партія) і Емі Клобучар (англ. Amy Jean Klobuchar, Демократична партія).

"Глава держави відзначив важливість традиційної двопартійної підтримки України в Конгресі США і відзначив участь у делегації представників обох партій. Це підтверджує, що така підтримка залишатиметься і надалі в боротьбі проти російської агресії, за збереження суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України", - йдеться в оприлюдненій інформації.

П. Порошенко назвав "дуже важливим, що в цій боротьбі і наш народ, і парламент, і уряд наш пліч-о-пліч з американським народом". Глава держави запевнив американських політиків, що Україна відчуває цю надійну підтримку і допомогу, що є дуже важливим "у ці важкі дні для моєї 45-мільйонної країни".

Сторони відзначили важливість продовження зусиль щодо забезпечення виконання Росією зобов'язань згідно з Мінськими домовленостями і збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема й Крим.

Крім того, П. Порошенко запропонував сенаторам здійснити візит на Донбас для отримання об'єктивної інформації про підривні дії російської сторони і її бойовиків, які продовжують провокації і порушують режим припинення вогню.

Він також відзначив важливість прийняття Конгресом США закону "Про підтримку стабільності та демократії в Україні".

Президент зазначив, що Україна бореться не лише за свою незалежність: "Ми боремося за свободу, цінності, за демократію, захищаючи їх у центрі Європи у XXI столітті".

П. Порошенко також розповів американським сенаторам про перебіг реформ в Україні та відзначив важливу роль США у цьому процесі.

"У свою чергу, сенатор Джон Маккейн підтвердив свою рішучість допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії", - йдеться в повідомленні прес-служби президента.