Політика

13:51 31.12.2016

Трамп вважає чудовим ходом рішення РФ утриматися від реагування на нові американські санкції

Обраний президент США Дональд Трамп високо оцінив рішення керівництва РФ утриматися від реагування на нові американські санкції.

"Прекрасний хід", - написав він у п'ятницю в "Твіттері", пояснивши, що має на увазі рішення президента РФ Володимира Путіна не висилати американських дипломатів з Росії.

"Я завжди знав, що він дуже розумний", - додав Д.Трамп.

Минулого четверга США ввели нові антиросійські санкції за вчинені в період виборів президента США кібератаки.

Зокрема, санкції передбачають закриття житлових комплексів російських дипломатів у штаті Меріленд і Нью-Йорку, які, як вважають у Вашингтоні, було використано з метою розвідки".

Крім того, держдепартамент оголосив персоною нон-грата 35 російських дипломатів, які працювали у Вашингтоні і Сан-Франциско.

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