Порошенко привітав початок головування Мальти в Раді ЄС

Президент України Петро Порошенко привітав набуття права голови Ради Європейського Союзу і озвучив пріоритети, на яких сконцентрується українська влада у взаєминах із ЄС.

"Вітаю початок головування Мальти в Раді ЄС! Наші пріоритети – непорушна єдність ЄС, Угода про асоціацію, безвіз, секторальна інтеграція", - написав П.Порошенко у своєму акаунті в "Твіттері" в неділю вдень.

У перший день 2017 року Мальта зайняла в порядку ротації держав-членів ЄС посаду голови посаду в Раді Європейського союзу.

Серед головних пріоритетів, визначених головою на термін свого мандата, названо міграційну кризу, єдиний ринок, безпеку, соціальну інклюзивність, політика у сфері сусідства і галузі, пов'язані з морем.

Щодо розділу міграційної кризи, який вирішено зробити головним у програмі Мальти, пропонується зосередити увагу на швидкій реалізації вже узгоджених Євросоюзом заходів і на гарантії того, що це питання продовжить залишатися в центрі уваги політичного порядку денного Євросоюзу.

"Наші громадяни пред'являють попит на конкретні заходи, і ми не можемо дозволити собі самовдоволеного ЄС, який не займається цією темою з тієї невідкладністю і пріоритетністю, на яку вона заслуговує", - йдеться в програмі, розміщеній мальтійським урядом.

Серед цілей, передбачених для врегулювання міграційної кризи, є зміцнення і раціоналізація спільної європейської системи притулку; продовження спроб перегляду "дублінських правил", які визначають обов'язки держав-членів ЄС з приймання біженців та іммігрантів; перетворення Європейського бюро підтримки у сфері притулку в повноправне агентство ЄС; прискорення розподілу по країнах союзу 160 тис. біженців; продовження виконання домовленостей саміту ЄС-Африка в Валлетті з питань міграції, зокрема, просування в роботі європейського плану зовнішнього інвестування для сприяння сталому інвестуванню в країнах Африки з метою заборони виходу мігрантів.

А стосовно діяльності голови ЄС у сфері зміцнення єдиного ринку, Мальта зробить зусилля для сприяння підготовці законодавчих пропозицій, які наразі перебувають у стадії переговорів. Серед іншого, під час свого мандата Мальта розраховує довести до остаточного вирішення питання про скасування роумінгу в ЄС, просунутися у вирівнюванні умов інтернет-торгівлі для різних країн союзу, удосконалити законодавство, стосовно фінансування малих і середніх підприємств.

Низку заходів заплановано у сфері збільшення зайнятості населення в ЄС, а також у сфері підвищення енергетичної ефективності та безпеки енергопостачання. Поставлено завдання продовжувати сприяти забезпеченню "безкоштовного WiFi у всіх містах і селах Європейського союзу".

У сфері безпеки Мальта має намір у контексті міжнародної обстановки сприяти реалізації "конкретних пропозицій, спрямованих на вирішення регіональних і світових проблем при повазі цінностей, які лежать в основі самого існування союзу". Головним напрямком роботи називається ефективна дипломатія. Мальтійський голова Ради ЄС зобов'язується працювати в тісній взаємодії з Європейською зовнішньополітичною службою в рамках глобальної стратегії ЄС у тому, що стосується відповідей на виклики міграції, тероризму та гібридних загроз.

Програма Мальти передбачає здійснення "перших етапів на шляху створення європейської прокуратури".

Розділ соціальної інклюзивності цієї програми передбачає поліпшення місця жінок на ринку праці, боротьбу проти проявів "насильства сексистського характеру". Мальта проведе міністерську конференцію з проблематики ЛГБТ-спільноти.

У політиці сусідства мальтійський голова Ради ЄС виходить з того, що процвітання Європи пов'язано з процвітанням і стабільністю її сусідів. Тому особливу увагу буде приділено середземноморським сусідам ЄС, особливо Лівії. Мальта продовжить підтримувати міжнародні та європейські зусилля для відновлення мирного процесу між Палестиною та Ізраїлем. Будуть продовжені дії щодо вирішення сирійського конфлікту. У програмі наголошується значення східного сусідства, зокрема, підтримка України. При цьому мальтійські влада вважає важливим співробітництво з Росією з питань, що становлять світовий і регіональний інтерес.

Морська країна Мальта вказує у своїй програмі, що ЄС буде дедалі більш залежним від морів і океанів. І при всій своїй, насамперед, середземноморській орієнтації Валлетта вважає, що морський сектор загалом пропонує можливості для "широкого спектру інноваційних досліджень", які можуть бути ефективно використані для створення робочих місць.

Мальтійський голова Ради ЄС обіцяє на початку 2017 року "спеціальну ініціативу для західного середземноморського басейну". Йтиметься про поліпшення управління морським середовищем за умови гарантії підходу до неї з точки зору сталого розвитку.

Мандат чергової держави-голови ЄС триває 6 місяців. Повноваження Валлетти закінчаться наприкінці червня 2017 року.

Головуючу естафету 1 липня прийматиме Естонія. До проведення у Великій Британії влітку минулого року референдуму про вихід країни з Євросоюзу у другому півріччі 2017 року в Раді ЄС мало головувати Сполучене Королівство. Але Лондон оголосив 20 липня 2016 року, що відмовляється від свого мандата на головування як перший етап шляху до Brexit.

На вакантне крісло себе пропонувала Бельгія, однак було вирішено просто зрушити графік на півроку. Естонія очолить Раду ЄС на шість місяців раніше терміну, запланованого раніше.