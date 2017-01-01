Маккейн після прибуття в Грузію обіцяв продовжити роботу для вжиття жорстких санкцій проти Росії"

Американські сенатори Джон Маккейн, Ліндсі Грем і Емі Клобучар у неділю, 1 січня, прибули у Тбілісі з дводенним візитом.

"Ми зробимо все можливе, щоб США до кінця підтримували суверенітет і територіальну цілісність Грузії. Ми продовжимо роботу для вжиття жорстких санкцій проти Росії", - заявив журналістам у Тбіліському міжнародному аеропорту Дж.Маккейн.

Під час візиту сенатори зустрінуться з прем'єр-міністром, президентом та міністром оборони Грузії. Одразу з аеропорту американські сенатори поїхали в село Хурвалеті Цхінвальського регіону, де російські та південноосетинські військові звели дротяні загородження.