Політика

16:27 01.01.2017

Маккейн після прибуття в Грузію обіцяв продовжити роботу для вжиття жорстких санкцій проти Росії"

Американські сенатори Джон Маккейн, Ліндсі Грем і Емі Клобучар у неділю, 1 січня, прибули у Тбілісі з дводенним візитом.

"Ми зробимо все можливе, щоб США до кінця підтримували суверенітет і територіальну цілісність Грузії. Ми продовжимо роботу для вжиття жорстких санкцій проти Росії", - заявив журналістам у Тбіліському міжнародному аеропорту Дж.Маккейн.

Під час візиту сенатори зустрінуться з прем'єр-міністром, президентом та міністром оборони Грузії. Одразу з аеропорту американські сенатори поїхали в село Хурвалеті Цхінвальського регіону, де російські та південноосетинські військові звели дротяні загородження.

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