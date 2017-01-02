Глава МЗС України і новий глава ОБСЄ відвідає Донецьку область 3-4 січня

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та голова ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц (Sebastian Kurz) здійснять робочий візит у Донецьку область 3-4 січня 2017, повідомляє прес-служба МЗС України.

"Метою візиту є ознайомлення керівника зовнішньополітичного відомства Австрії на початку головування цієї країни в ОБСЄ зі станом імплементації Мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, обумовленої військовою агресією Росії проти України, а також реалізацією благодійних проектів за участю австрійських гуманітарних організацій", - йдеться в повідомленні.

Як очікується, П. Клімкін і С. Курц обговорять зусилля австрійського головування в ОБСЄ в 2017 році, спрямовані на врегулювання конфлікту та навколо України, зокрема із розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також зміцнення потенціалу Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні для ефективного моніторингу і верифікації виконання Мінських домовленостей.

Запланована також зустріч міністрів з керівництвом місцевої обласної та міської адміністрацій, членами СММ ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що С. Курц планує відвідати райони поблизу Маріуполя, щоб на місці ознайомитися з ситуацією на сході України.

Австрія, що головуватиме в 2017 році в ОБСЄ, ставить перед собою три амбітні цілі: деескалацію наявних конфліктів, відновлення міждержавної довіри і боротьба з радикалізацією, що становить загрозу для багатьох держав.